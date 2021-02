Sot do të flasim për 5 shenjat e horoskopit që kush më shumë e kush më pak, gënjejnë ndonjë çikë, por njëra prej shenjave mban rekord. Dhe nëse do të ndahej një ‘Oscar’ për këtë punë, me siguri do ta rrëmbente trofeun. Lexoni më poshtë:

Dashi

Lunatike dhe klinikisht letargjike, shenja e Dashit nuk rri dot pa gënjyer në moshë adulte. Me eksperiencën që ka akumuluar, është e vështirë të arrish të zbulosh gënjeshtrat dhe mashtrimet e kësaj shenje.

Virgjëresha

Gënjeshtrat në këtë rast, nuk i thuhen drejtpërdrejt personit të interesuar, por palëve të treta. Virgjëreshat veprojnë kështu sepse motoja e tyre është: “Vdekja jote është jeta ime”.

Peshorja

Nëse do të ndahej një ‘Oscar’ për gënjeshtrat, padyshim që do të shkonte për shenjën e Peshores. Shenja në fjalë ndërton një seri gënjeshtrash që i shërbejnë si burim prodhimi dhe përftime të mirash për veten, ashtu si panelet diellore.

Ujori

Tek kjo shenjë, gënjeshtra ka një farë kuptimi ‘për mirë’, për të mos lënduar dikë të dashur. Si shenjë e kolektivitetit, Ujori do të thoshte një gënjeshtër për të qetësuar grupin.

Peshqit

Të ëmbël dhe përkëdhelës, Peshqit kanë gjithashtu armë të mprehura mirë. Prandaj shumë persona të shenjës së peshqve, zgjedhin profesione si ai i avokatit, shumë të përshtatshme për natyrën e tyre. Në ligjërimet e pafund, mund të fusin ndonjë ‘jo -të vërtetë’ , sidomos kur janë të vënë me shpatulla pas murit.