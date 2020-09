Shenja e horoskopit që dashuron jashtëzakonisht

Të gjithë duam një partner që e kemi gjithmonë në krahë dhe do të bënte gjithçka për ne, megjithatë jo të gjitha shenjat e Horoskopit na e mundësojnë një dashuri ëndrrash. Por si gjithmonë, ka përjashtim nga rregulli dhe ky përjashtim është Demi.

Kjo shenjë nuk bie lehtë në dashuri, aman kur bie është përgjithmonë dhe nuk do të heqë kurrë dorë nga personi që ka në krahë. Një nga mënyrat për ta kuptuar që partneri juaj i shenjës së Demit është kokë e këmbë i dashuruar me ju është sepse ai do t’ iu mbulojë me dhurata. Demat bëjnë plane afatgjata dhe janë shumë romantik edhe pse mund të mos të duken.