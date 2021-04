Shenja me fat për ditën e nesërme, 13 prill 2021, sipas astrologut të njohur italian Paolo Fox do të jetë ajo e Peshqëve.

Shenja më me fat sipas Paolo Fox është ajo e Peshqve sepse Hëna do të jetë e favorshme (deri në 15 prill). Sugjerimi tij për ata që i përkasin kësaj shenjë është: Veproni!

Çfarë parashikon Paolo Fox për Peshqit, gjatë ditës së nesërme:

PESHQIT

Hëna do të jetë në favorin tuaj, ndërsa nga data 15 do të jetë kundër: nëse duhet të bëni një kërkesë ose një propozim është më mirë të veproni menjëherë. Sa i përket punës, dikush do të lëvizë për ju ose indirekt dhe kjo do t’ju favorizojë: ditë pozitive.