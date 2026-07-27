Akti i Agron Shehajt në Kuvend ishte i rëndë, përpos aspektit ligjor, ishte skandaloz në nivelin njerëzor.
Marrja e dokumentit në zyrën, në prani të një vajze që kishte për detyrë të ruante sipas protokollit, është një veprim i ulët, i paedukatë dhe cinik.
Së paku, vendi i punës së vajzës është rrezikuar seriozisht vetëm nga akti i grabitjes së dokumentit. E tronditur ajo e ka ndjekur deputetin duke ju lutur, por Shehaj ka vrapuar, duke u future në sallën e seancave plenare, duke rrëshqitur me vrap.
Punonjësja e administratës, duke rendur për ta takuar është rrëzuar nëpër shkallë, padyshim e tronditur më shumë shpirtërisht e psikologjikisht sesa fizikisht.
Ka shumë gjasa, që euphoria e Agron Shehajt, i ekzituar nga dalldia për ta nxjerrë në reels një copë letër që të bënte bujë, as nuk e ka pasur mendjen tek trazimi i një vajze që punon për deputetët.
Pamjet bënë xhiron e rrjetit, e deri tani askush nga koleget gra e vajza të opozitës nuk e ka thënë asnjë fjalë. Kur për ëdo gjë që verbalisht ndodh në seancë, ku ndonjë deputet thotë ndonjë fjalë jo politicaly correct bëhet nami.
Fillon stuhia online për diskriminimin dhe fyerjet ndaj grave që nuk pushon një jave. Sot dikush nga gratë e PD-së, së paku duhet të thoshte një fjalë, që lufta politike e ashpër nuk duhet të prekë njerëzit e administratës.
Ndërkohë përpara asaj ngjarje që është më e rëndë psikologjikisht, koleget deputete nga të gjitha partitë, duhet të dilnin në kor për ta mbështetur atë nëpunëse, për të cilën tmerri fillon që nesër.
Kur sië ndodh tek ne eprorët do ta akuzojnë se nuk e ka ruajtur dokumentin e klasifikuar, mund të marrin edhe masë, ndërkohë që dalja në rrjet e asaj shëmtire është një odise më vete.
Mirëpo asnjë fjalë nga organizatat e shoqërisë civile që bërtasin me të madhe në rrugë se kush i përfaqëson apo jo, ndërkohë që Agron Shehaj, pa asnjë arsye, pa asnjë dobi, kamarrë nëpër këmbë një punonjëse të administratës, e cila është në punën e saj. E gjendur në furtunën e luftës politike, ku rrezikoi të thyejë qafën, e askush nuk ka shprehur keqardhje. Nesër do të shpikin viktima të reja, duke lëshuar lot krokodili…./Tema
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