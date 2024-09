Ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu, me anë të një postimi në rrjetet sociale shkruan se po bëhet gjithçka për strategjinë e Shëndetësisë 2030.

Koçiu thekson se shëndetësia është vënë në shërbim të qytetarëve, duke punuar me përkushtim e devotshmëri.

Why Are Traders Buzzing About This Forex Bot?

Prosperity Press

Senior Singles Connection

Elenadate

Sponsored Links

“Çdo ditë, 24/7, jemi në shërbim të qytetarëve me përkushtim dhe devotshmëri .

✅ Gjatë muajit gusht drejt numrit 127 kanë mbërritur 46.111 thirrje, ndërsa nga 1 shtatori janë regjistruar 16.780 thirrje, të cilave u është dhënë në kohë ndihma e parë ‍⚕️‍⚕️