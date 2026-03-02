Pas disa ditësh bllokimi, rruga e re alternative në zonën e “Arrave të Gurrës” në Librazhd pritet të rihapet për qarkullimin e automjeteve të martën më datë 3 mars, në orën 12:00.
Kreu i ARRSH, Ami Kozeli: Rruga do të hapet nga dita e nesërme në orën 12:00. Gjatë kësaj periudhe me masat që morëm me devijimin e rrjedhës së lumit, që të mos godiste më poshtë hekurudhës dhe me lehtësimin e trupit të rrëshqitur, kemi bërë punën përgatitore për të mundësuar hapjen e trafikut. E theksoj se ishte e domosdoshme, pasi punimet që do të nevojiten për rrugën alternative do të duan të paktën 60 ditë sipas vlerësimeve tona.
Ky aks do të ketë një gjatësi prej 1.3 km dhe një lartësi nga 5 metër deri në 10 metra. Segmenti i ri do të jetë i hapur për të gjitha mjetet, ne kemi katër ditë që e mbajmë në testim me të gjitha mjetet e rënda, dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj cedimi.
