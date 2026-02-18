Situata në lagjen Beqirefend në Delvinë paraqitet alarmante pas rrëshqitjeve masive të dheut të shkaktuara nga moti i rënduar.
Ibrahim dhe Vera Shehu janë detyruar të largohen nga banesa e tyre, pasi ajo është shkatërruar plotësisht nga rënia e masivit të tokës dhe e një qeparizi rreth 500-vjeçar, i cili u shemb bashkë me dheun mbi shtëpinë e tyre.
Dy të moshuarit tregojnë me dhimbje dhe tronditje momentet e tmerrit që përjetuan, ndërsa sot apelojnë për ndihmë.
Sipas tyre, e vetmja ndihmë e ofruar nga bashkia e Delvinë ka qenë fuqia punëtore për të larguar qeparizin e rrëzuar, ndërsa për strehim nuk u është ofruar asnjë alternativë, duke i detyruar të gjejnë zgjidhje tek të afërmit.
Ndërkohë, situata mbetet e rrezikshme edhe për zonën përreth. Kodra ka pësuar çarje të thella, duke rrezikuar dy banesa të tjera si dhe teqenë e lagjes. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe masa konkrete për stabilizimin e terrenit, përpara se situata të përshkallëzohet më tej.
