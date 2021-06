Në nisje të sezonit turistik, Policia Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë një aksion për heqjen e objekteve të paligjshme të vendosura në rërë apo trotuareve. Bëhet fjalë për tabelat metalike, mini-bare, kënde lodrash, etj.

“Prej të hënës ne kemi filluar punën për heqjen e të gjitha lodrave, objekteve, vazove, gardheve etj. që ishin bërë pengesë dhe ishin pa leje dhe zinin hapësirën publike. Theksoj se ne do vazhdojmë punën. Nuk ka një afat. Gjatë gjith sezonit turistik do të jemi në punë me shërbimet tona”, tha drejtori i Policisë Bashkiake Durrës, Vasip Çopa.