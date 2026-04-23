Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) ka ndërmarrë një aksion për prishjen e 7 objekteve në segmentin Elbasan–Papër, në funksion të realizimit të projektit infrastrukturor të Korridorit 8.
Sipas njoftimit të IKMT-së, objektet e shembura ishin një dhe dykatëshe. Për tre prej tyre është zbatuar procedura e shpronësimit për interes publik, në përputhje me ligjin, ndërsa pjesa tjetër e ndërtimeve rezultonin pa leje dhe pa dokumentacion pronësie.
Ndërhyrja sipas IKMT-së, synon lirimin e hapësirës për vijimin e punimeve në këtë segment të rëndësishëm rrugor.
