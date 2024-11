Dashamir Shehi pati një përballje me nënkryetarin e PD, Luçiano Boçi në emisionin Barometri në Euronews Albania.

Shehi kundërshtoi mendimin e Boçit se zgjedhjet e SHBA-së kanë pasur ndikim në vendimin e gjykatës për lirimin e Berishës nga arresti shtëpiak.

“GJKKO dha vendimin e duhur por këtu hymë në një politikë konspirative. Trump akoma s’ka hyrë në zyrën e vet, nuk merret me Berishën”, tha Shehi.

Ai shtoi se me krijimin e këtyre ideve, do vijë një moment kur populli opozitar do të zhgënjehet.

“Duke krijuar idetë dhe përceptimet se Trump dhe Amerika është me ne, është e mundur që populli opozitar të zhgënjehet. Kushdo që ka qenë në pushtet ka qenë pro-amerikan. Gjithashtu gjykoj se vendimi duhej të ishte marrë me kohë, gjykatësja ka bërë një punë të mirë”, tha Dashamir Shehi.