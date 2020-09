Jozefina Topalli e ka rrugën e hapur tha ai, ndërsa theksoi se nuk bëhet fjala vetëm për rotacion.

“Për mua edhe Jozefina është e mirëpritur. Për mua Shqipëria ka nevojë për të gjithë, edhe për Jozefinën. Të mirëpritur janë të gjithë njerëzit që mendojnë ndryshe. Ditën që të mbaroj kjo punë do kemi kohë për tu marrë me gjëra të tjera më pas. Por unë gjykoj se sot kemi një cështje më të madhe, që është për Shqipërinë. A do vazhdojë ky shtet, a do rrinë shqiptarët apo do marrin leckat e do ikin. Pasi ta mbarojmë këtë punë, do kemi kohë për reflektim. Nuk bëhet fjalë vetëm për rotacion”, u shpreh Shehi për Report Tv.

/e.rr