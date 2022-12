Kryeministri Edi Rama është përplasur në Kuvend me deputetin e Partisë Demokratike Agron Shehaj. Përgjigja e kryeministrit erdhi pasi ky i fundit e akuzoi se qëndron pas një kompanie offshore në Holandë, e cila ka marrë inceneratorin e Tiranës. Kryeministri Edi Rama tha se ai po bën akuza penale ekstreme, që nëse do të ishin të vërteta ai do të ishte para drejtësisë. Sipas Ramës duhet të faktojë me prova ato që thotë.

‘Jam gjithmonë në dilemë nëse jeni idiot. Ju thatë që unë fshihem pas një offshorë në Holandë. Kjo është shumë e rëndë. Më sillni një provë. Ju ftova që ju të jepni provën dhe në të gjitha ato që thatë unë nxora përsëri dilemën time, ju jeni idiot apo bëni vetë.’– tha Rama.

Debate më herët në Kuvend ka pasur edhe për votimin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, ku i renditur i dyti është edhe Ardian Dvorani. Oerd Bylykbashi nga PD-ja e Sali Berishës, tha se ai nuk është i denjë për të qenë anëtar i ‘Kushtetueses’, e ndërsa përgjigjen e ka marrë nga kreu i grupit të PS-së, Taulant Balla. Ai tha se Dvorani është kampion i drejtësisë, e se opozita duhet të ketë më respekt kur të flasë për të.

Debate ka pasur edhe në lidhje me projektligjin për Vreshtarinë dhe Verërat. Deputeti i PD-së Saimir Korreshi, hodhi akuza në lidhje me ndarjen e subvencioneve për fermerët. Sipas Korreshit, nafta po ndahet vetëm për anëtarët e PD-së. Më tej deputeti demokrat tha se në mënyrë që ligji të jetë eficent duhet të ndihmohen konkretisht fermerët. Akuzave të tij ju përgjigj ministrja e Bujqësisë Frida Krifca. Krifca tha se ky projektligj është hartuar në bazë të problematikave të bujqësisë, por pa lënë pas edhe bisedimet me fermerët.

Gjithashtu në axhendë parashikohet të ketë një serë projekligjesh dhe aktesh normative, të cilat janë shqyrtuar më herët në komisionet parlamentare. Në seancën e fundit parlamenti pritet të votojë për emrin e Avokati të ri të Popullit, emërimin e një anëtari të Gjykatës Kushtetuese si dhe zgjedhjen e Kryetarit të Autoritetit të Dosjeve. Për të shqyrtuar të gjitha çështjet e planifikuara në kalendarin e punimeve, seanca përmbyllëse ka nisur sot në orën 15:00, si edhe do të ketë edhe nesër Kuvend.

