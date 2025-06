Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, paralajmëroi për një “holokaust bërthamor” dhe kritikoi “nxitësit e luftës” që po e afrojnë botën “më pranë pragut të shfarosjes bërthamore se kurrë më parë”, në një video të postuar në rrjetet sociale të martën.

Në këtë video tre-minutëshe, Gabbard flet për një vizitë të fundit që bëri në Hiroshima, Japoni, për të mësuar më shumë mbi pasojat e sulmit bërthamor të SHBA-së ndaj qytetit në vitin 1945 gjatë Luftës së Dytë Botërore. Videoja përfshin pamje nga udhëtimi i saj dhe pamje arkivore të viktimave, të alternuara me Gabbard duke folur drejtpërdrejt para kamerës për pasojat e një sulmi bërthamor.

Më tej, Gabbard paralajmëron se, për shkak se armët bërthamore të sotme janë shumë më të fuqishme sesa ajo që u përdor në vitin 1945, “një e vetme armë bërthamore sot mund të vrasë miliona njerëz për vetëm disa minuta”, raportohet në media.

“Ky është realiteti me të cilin po përballemi sot,” thotë ajo në video. “Sepse sot, kur jemi më pranë shkatërrimit bërthamor se kurrë më parë, elitat politike luftënxitëse po nxisin frikë dhe tensione mes fuqive bërthamore pa asnjë kujdes.” Ajo shtoi se njerëzit e pushtetshëm janë të bindur se do të kenë qasje në “strehime bërthamore” dhe nuk do të preken nga pasojat.

“Është përgjegjësia jonë, e popullit, të flasim dhe të kërkojmë fundin e kësaj marrëzie. Duhet të refuzojmë këtë rrugë që çon drejt luftës bërthamore dhe të punojmë për një botë ku askush të mos jetojë me frikën e një holokausti bërthamor,” vazhdon ajo.

Nuk është e qartë se kur është regjistruar videoja, por Gabbard ka qenë javën e kaluar në Japoni, ku vizitoi një bazë ushtarake amerikane bashkë me Ambasadorin e SHBA-së në Japoni, George Glass. Sipas njoftimeve nga zyra e saj, Gabbard nuk kishte vizituar Hiroshimën gjatë udhëtimit të parë në Japoni si Drejtoreshë e Inteligjencës Kombëtare në mars.

Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare nuk ka dhënë ende një përgjigje për pyetjet lidhur me videon, përfshirë nëse ajo është bërë me burime qeveritare.

Deklaratat e Gabbard vijnë në një kohë kur administrata e Trump-it vazhdon negociatat me Iranin për një marrëveshje bërthamore. Trump u tha gazetarëve të hënën se Irani kishte refuzuar një propozim amerikan që do ta ndalonte vendin të pasuronte uranium një lëndë që mund të përdoret për ndërtimin e armëve bërthamore.

Ish-kongresistja demokrate dhe ish-kandidate për presidente ka një histori të gjatë të kritikave ndaj nxitësve të luftës dhe të paralajmërimeve për luftë bërthamore, përpara se të mbështeste kandidaturën e Donald Trump dhe të kalonte në partinë republikane vitin e kaluar. Gjatë nisjes së fushatës së saj presidenciale në vitin 2019, ajo kishte paralajmëruar se bota ishte “në prag të një lufte bërthamore” dhe, gjatë kohës si kongresiste, ishte një mbrojtëse e fortë e forcimit të marrëveshjeve bërthamore.

“Nxitësit e luftës po përpiqen të na tërheqin në Luftën e Tretë Botërore, e cila mund të përfundojë vetëm në një mënyrë: shfarosje bërthamore dhe vuajtje e vdekje për të gjithë të dashurit tanë,” shkroi Gabbard në një postim në platformën X në vitin 2023. “Zelensky, Biden, NATO, neokonët e Kongresit dhe të mediave janë të çmendur. Dhe edhe ne jemi të çmendur, nëse i lejojmë pasivisht të na çojnë drejt këtij holokausti si delet që shkojnë në thertore.”