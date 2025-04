Shefja e diplomacisë së Bashkimit Europian Kaja Kallas do të vizitojë Shqipërinë më datë 8 Prill.

Kallas do të pritet nga kryeministri Edi Rama me të cilin do të zhvillojë një konferencë për shtyp.

Kjo do të jetë vizita e saj e parë që nga marrja e detyrës si Përfaqësuese e Lartë e për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë.