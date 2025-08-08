Pas miratimit nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Izraelit për marrjen e qytetit të Gazës, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjenerali Eyal Zamir, i cili më herët kishte shprehur kundërshtime ndaj këtij plani, ka deklaruar se ushtria do ta zbatojë atë “në mënyrën më të mirë të mundshme, me përgjegjësi dhe sipas parimeve kombëtare”.
“Në përputhje me përgjegjësinë kombëtare që ka ushtria dhe komanda e saj, do të vijojmë drejt zbatimit të këtij plani. Jemi përgjegjës për gatishmërinë e forcave tona, për sigurinë e shtetit dhe qytetarëve, për kthimin e pengjeve dhe për shkatërrimin e Hamasit – dhe këtë do ta bëjmë”, tha Zamir gjatë një takimi me komandantët e forcave dhe oficerët e lartë.
Ai shtoi se tashmë Shtabi i Përgjithshëm po punon mbi një plan të ri operacional, që përfshin një nivel të lartë përgatitjeje dhe planifikimi të thelluar në të gjitha drejtimet. “Jemi duke u përgatitur me përpikëri maksimale dhe do të përmbushim misionin me profesionalizëm, si gjithmonë”, u shpreh ai.
Zamir theksoi se prioriteti i tij është t’u ofrojë ushtarëve dhe komandantëve “qartësi maksimale, mundësi pushimi operacional dhe qëndrueshmëri në kohë”. Ai tha se çdo hap po ndërmerret në përputhje me këtë përgjegjësi.
Sipas një deklarate zyrtare të ushtrisë izraelite, gjatë takimit, Zamir theksoi se ndërsa lufta vazhdon, operacionet do të planifikohen me prioritet mbrojtjen e pengjeve, rindërtimin e forcave dhe respektimin e vlerave dhe frymës së Forcave të Armatosura Izraelite.
