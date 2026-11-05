Presidenti rus Vladimir Putin ka pritur në një takim zyrtar në Kremlin sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei. Takimi i zhvilluar në kryeqytetin rus u konfirmua nga zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, si dhe nga agjencia e lajmeve Interfax.
Gjatë këtij takimi, Rezaei i ka dorëzuar presidentit rus një mesazh të drejtpërdrejtë nga Udhëheqësi Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei. Transmetuesi shtetëror iranian (IRIB) raportoi dorëzimin e mesazhit, megjithatë asnjëra nga palët nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen apo tematike specifike të tij.
Në delegacionin rus të pranishëm gjatë bisedimeve ishin gjithashtu ndihmësi i Putinit për politikën e jashtme, Yuri Ushakov, si dhe shefi i inteligjencës ushtarake ruse (GRU), Igor Kostyukov.
Teherani dhe Moska kanë qenë prej kohësh aleatë të ngushtë strategjikë dhe ushtarakë, mirëpo balanca e marrëdhënieve dypalëshe po kalon në një fazë komplekse.
Presidenti rus po përpiqet të ruajë ose rikonfigurojë linjat e komunikimit me Uashingtonin në kuadër të zhvillimeve lidhur me luftën në Ukrainë, çka krijon një terren dinamik diplomatik.
Pavarësisht kësaj fryme manovrimi, vizita e shefit të sigurisë iraniane në Kremlin dhe prania e udhëheqësve të inteligjencës ushtarake ruse nënvizojnë se bashkëpunimi ushtarak dhe siguria rajonale mbeten shtylla qendrore të këtij partneriteti.
Dorëzimi i mesazhit sekret nga Mojtaba Khamenei dëshmon përpjekjet e udhëheqjes iraniane për të garantuar mbrojtjen e interesave të përbashkëta strategjike përballë presionit ndërkombëtar.
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