Kancelari gjerman Friedrich Merz priti Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Berlin të mërkurën, përpara 70-vjetorit të Gjermanisë në aleancën e mbrojtjes.

Si Merz ashtu edhe Rutte nënvizuan angazhimin ndaj Ukrainës dhe thanë se përparësia është të arrihet një armëpushim me Rusinë sa më shpejt të jetë e mundur.

Merz akuzoi Rusinë për “terrorizëm kundër popullsisë civile” pas sulmeve në rritje.

“Kjo nuk ka të bëjë fare me një luftë kundër objektivave ushtarake”, theksoi ai.

Kancelari gjerman tha se ka “sinjale nga Uashingtoni për të rishqyrtuar mbështetjen e Kievit për mbrojtjen ajrore” dhe premtoi se Gjermania do të japë një “kontribut të konsiderueshëm”.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se Evropa nuk po prodhon furnizime të mjaftueshme ushtarake dhe përshëndeti rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes.

Anëtarët e NATO-s ranë dakord së fundmi të rrisin ndjeshëm shpenzimet ushtarake, pas kërkesave të Presidentit të SHBA-së Donald Trump që Evropa të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj.

Shpenzimet për mbrojtjen janë në nivelin më të lartë që nga Lufta e Ftohtë dhe niveli i ri për aleatët e NATO-s është të paktën 5% e PBB-së së një vendi, jo më vonë se viti 2035.

Gjatë një samiti të NATO-s në Hagë në fund të qershorit, Merz sinjalizoi se pret që Gjermania të marrë një rol udhëheqës.

“Ne do t’i përdorim këto burime me mençuri dhe metodikë dhe do ta zgjerojmë Bundeswehr-in në një ushtri shembullore në aleancë. Do të sigurojmë pajisje të reja në shkallë të gjerë, me një fokus të veçantë në teknologjitë e reja”, u tha Merz gazetarëve.