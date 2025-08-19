Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi se 30 vende po punojnë për një kuadër garancish sigurie për Ukrainën, duke theksuar se SHBA-të tani janë të përgatitura t’i bashkohen kësaj iniciative.
Duke folur për FOX News pas bisedimeve në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe disa udhëheqës evropianë, Rutte i përshkroi diskutimet si “shumë të suksesshme” dhe tha se vendet janë të përqendruara në garancitë e sigurisë që mund të hyjnë në fuqi pas një armëpushimi ose, mundësisht, një marrëveshjeje të plotë paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës.
“Pra, gjatë dy muajve të fundit, nën udhëheqjen e Keir Starmer, kryeministrit britanik, dhe Emmanuel Macron, presidentit francez, një grup prej tani 30 vendesh, përfshirë Japoninë dhe Australinë, po punojnë mbi këtë koncept të garancive të sigurisë”, tha ai.
“Ajo që SHBA-të kanë thënë tani është se Shtetet e Bashkuara duan të përfshihen në këtë. Se çfarë nënkuptohet saktësisht me përfshirjen e SHBA-së do të diskutohet gjatë ditëve në vijim.”
Sipas Rutte, Trump zhvilloi një telefonatë me Presidentin rus Vladimir Putin të hënën, e cila rezultoi në një marrëveshje për të mbajtur një takim midis Putinit dhe Zelenskyy përpara një samiti trepalësh.
“Ai arriti, në një bisedë me Presidentin Putin, që Putini të binte dakord për një takim midis Putinit dhe Zelenskyt. Kështu që tani ata do të diskutojnë se ku do të zhvillohet ky takim”, tha ai.
I pyetur nëse u trajtuan lëshimet territoriale nga Ukraina, Rutte tha se çështja nuk u diskutua në Uashington.
Ai theksoi gjithashtu se anëtarësimi i Ukrainës në NATO nuk ishte pjesë e bisedimeve aktuale.
“Qëndrimi zyrtar i NATO-s që nga samiti i vitit 2024 është se ekziston një rrugë e pakthyeshme për Ukrainën drejt NATO-s”, tha ai. “Por ajo që po diskutojmë këtu nuk është anëtarësimi në NATO. Ajo që po diskutojmë këtu janë garancitë e sigurisë të tipit Neni 5 për Ukrainën.”
Komentet e Rutte erdhën pasi Trump priti atë, Zelenskyy-n dhe disa udhëheqës evropianë në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar hapat e ardhshëm në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit.
Udhëheqësit që morën pjesë në bisedimet e së hënës përfshinin kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron, kancelaren gjerman Friedrich Merz, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe presidentin finlandez Alexander Stubb.
