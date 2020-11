Shefi i Komisariatit të Përmetit Petrit Gjokaza, ka reaguar pas trajtimit që i është bërë nga stafi mjekësor i Spitalit të Infektivit gjatë kohës që ishte i shtruar.

Ai ka shkruar në rrjetet sociale duke postuar foton e shefes së këtij pavioni Najada Çomo duke thënë se i detyrohet shumë asaj.

Shefi i Komisariatit shton më tej se Najada është një grua për të cilën fëmijët e saj duhet të jenë shumë krenarë. Pa të dhe pa drejtorin e Policisë Ardi Veliu, Gjokaza shkruan se nuk do t’ja dilte dot.

“Te detyrohem shume.Lume ata femije qe te kane per nene.Je nje grua e mrekullushme per sa dite ndenja ne spital se kuptova ku je me lart ne mjekesi, psikologji anen njerezore sa here trokite ne dhomen time me solle atmosfere nene. Pa ty dhe Drejtor Ardin Veliun, pak shanse kisha t’ja dilja.Flm qe egzistojne njrerez si ju qe te motivoni ta mposhtesh kete virus te pabese.Do kthehem me i forte se kurre per veten time per femijet e mi dhe per te gjithe ata qe me duan dhe i dua.Qenkam me fat qe paskam kaq shume miq.Perqafime per te gjihe ju,”- shkruan ai në status.