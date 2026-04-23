Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi, komentoi marrëveshjen e opozitës mbi ligjin e ri zgjedhor.
“Urojmë që të shkojë deri në fund kjo punë, të bëhet ai ndryshim që ne kemi vite që e kërkojmë. Por, me sa duket, këtyre shefave të PD-së tani u është mbushur mendja që kishin bërë një ligj në favor të Partisë Socialiste, për të mbajtur një grup aty përqark vetes dhe kundër opozitës. Një ligj që ishte jo kundër kundërshtarëve, një marri që i dhuronte të tjerëve me mijëra vota. Shpresoj që t’i ketë ardhur arsyeja, ta kuptojnë që me këtë ligj nuk shkohet më përpara”, tha Shehi.
Kur u pyet se për çfarë janë dakordësuar, Shehu u përgjigj: “Deri tani nuk jemi dakordësuar hiç, por dëgjova Berishën që thotë se “jemi për proporcional kombëtar, jemi për të hapur listat”, dhe uroj që të jetë kështu, mos të jetë taktikë 2-javore apo 1-mujore. Uroj të merren seriozisht për këtë punë, se ky ligji që është e ka dhunuar dhe e ka rrënuar demokracinë, atë pak sa kishim. I ka nxjerrë jashtë loje të gjithë forcat e reja, alternativat, idetë e reja. Plus, një proporcional kombëtar do të ishte shumë i favorshëm për Shqipërinë. Ne po bëhemi 2 milionë njerëz. Ç’kuptim ka Shqipëria të ndahet në 12 provinca. Pse, çfarë jemi ne, Kina? Një proporcional kombëtar edhe nga ana morale e bashkon Shqipërinë”.
“Ky është hapi i parë, i vogël, por korsia është e duhura. Pastaj, a do arrijnë Berisha dhe Edi Rama të kapërcejnë mbi veten, ta kuptojnë që i kanë bërë një dëm të madh demokracisë e lirisë me atë marrëveshje, që ka prodhuar këtë regjim. Koha tregoi që kjo formulë zgjedhore që kemi përdorur ishte e gabuar. U bë gati 15-16 vjet. Ky është rezultati. Pse ankohen?”, shtoi Shehi.
