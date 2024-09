Shefi i Pentagonit, Lloyd Austin diskutoi për trazirat e rritura në Lindjen e Mesme me homologun e tij izraelit Yoav Gallant duke thënë se është e rëndësishme që ato të reduktohen.

“Sekretari Austin foli sot me telefon me homologun e tij izraelit për të prekur bazën në lidhje me tensionet e vazhdueshme në Lindjen e Mesme dhe kërcënimet me të cilat përballet Izraeli”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Pentagonit, gjeneralmajor Pat Ryder.

Austin “përsëriti nevojën për një armëpushim dhe marrëveshje pengjesh, dhe rëndësinë e reduktimit të tensioneve përmes diplomacisë për të parandaluar potencialin për një konflikt më të gjerë rajonal.

Ryder deklaroi se nuk ka “asnjë ndryshim në qëndrimin e forcave amerikane” në Lindjen e Mesme pas sulmeve vdekjeprurëse në Liban.