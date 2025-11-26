Tashmë janë publikuar pamje nga të shtënat me armë zjarri pranë Shtëpisë së Bardhë, përfshirë neutralizimin e autorit.
Menjëherë pas ngjarjes ai është kapur nga policia dhe ushtria amerikane, e cila siç shihet nga pamjet ka bërë rezistencë.
Autori shihet duke lëvizur, ndërsa forcat amerikanë po mundohen të shpamngin ç do agravim të situatës.
Vendi i ngjarjes është mbushur me xhama të thyer, ndërsa e gjithë zona është në kaos.
Si pasojë e të shtënave dyshohet se janë plagosur rëndë dy anëtarë të Gardës Kombëtare. Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e tyre.
Autoritetet nuk kanë bërë publik emrin e autorit, as arsyet që mund ta kenë çuar në marrjen e këtij vendimi, për të sulmuar. Ka qenë i menjëhershëm reagimi i presidentit amerikan, Donald Trump, i cili u shpreh se “autori do ta paguajë rëndë çmimin, për këtë sulm që kreu”.
BREAKING Secret Service are seen running into danger immediately to render aid to National Guard troops near the White House
God Bless these Agents
Keep praying pic.twitter.com/tPqJH3j7Fs
— MAGA Voice (@MAGAVoice) November 26, 2025
