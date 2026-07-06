Me mijëra iranianë kanë marshuar nëpër rrugët e Teheranit të hënën në ceremoninë e funerali për udhëheqësin e vrarë Ajatollah Ali Khamenei.
Pamjet e xhiruara me dron në televizionin shtetëror treguan dhjetëra mijëra njerëz të mbushur në një bulevard në qendër të Teheranit.
Arkivolet e udhëheqësit të vrarë dhe katër anëtarëve të familjes së tij u çuan me një kamion të madh nëpër rrugë, ndërsa tuba zjarri spërkatnin ujë nga lart për t’i mbajtur marshuesit të freskët.
Ndërsa kalonin nën një urë, vajtuesit hodhën gurë në një tabelë reklamuese të varur nga lart që tregonte Presidentin e SHBA-së Donald Trump me një plumb të drejtuar në kokë.
“SHBA-të vranë babanë tonë”, shkruhej në të. “Nuk do t’ju lëmë të shkoni!”
Ndërsa demonstruesit i vunë flamujt amerikanë dhe britanikë, gratë me çador të zinj mbanin lart pankarta të kuqe me fjalët në anglisht “KILL TRUMP” me shkronja të zeza.
Të tjera mbanin lart postera me fytyrat e Trump, zëvendëspresidentit JD Vance, sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth ose kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, secili i paraqitur në shënjestrën e një arme, me fjalët “Do të bjerë gjak”.
Turmat më të mëdha valëvitnin flamuj iranianë dhe banderola të kuqe me një slogan që u bënte thirrje “hakmarrësve të Khameneit”, duke përshtatur një frazë në zemër të Islamit shiit që kur nipi i Profetit Muhamed u vra në betejë në shekullin e shtatë.
Të dielën, tre djem të udhëheqësit të vrarë u lutën pranë arkivolit të tij në një sallë të madhe lutjesh në Teheran.
Por, Mojtaba Khamenei, djali që e pasoi atë si udhëheqës suprem i Iranit, nuk u shfaq. Besohet se është shpërfytyruar nga plagët në sulmin që vrau të atin, Khamenei i ri nuk është parë ende në publik që kur lufta filloi më 28 shkurt me sulmet ajrore izraelite dhe amerikane mbi Iranin.
Ceremonitë e zisë filluan të premten kur arkivolet e Khameneit të madh, njërës prej vajzave të tij dhe fëmijës së saj 14-muajshe, njërit prej dhëndurëve të tij dhe gruas së Mojtabës u vendosën në nderim të zyrtarëve iranianë dhe personaliteteve të huaja. Ceremoni të tjera në shkallë të gjerë u mbajtën jashtë të shtunën dhe të dielën para procesionit të madh të funeralit të së hënës.
Më vonë këtë javë, autoritetet thonë se trupi do të çohet për procesione të mëtejshme në qytetin seminarik shiit të Iranit, Qom, dhe në dy qytete të shenjta shiite në Irakun fqinj, përpara se të kthehet në Iran për varrim brenda një kompleksi mesjetar të shenjtave në Mashhad.
Lufta ka përfunduar me një marrëveshje paraprake paqeje të arritur muajin e kaluar që e la udhëheqjen klerike të Iranit në pushtet dhe duke pretenduar fitoren, me ndikim të rifituar nga ushtrimi i kontrollit mbi furnizimet globale me energji përmes Ngushticës së Hormuzit.
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