Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja ndaj Koresë së Veriut, duke vënë në shënjestër 10 individë dhe një entitet, të dyshuar për përfshirje në skema që sigurojnë të ardhura për programet e armëve bërthamore dhe raketave balistike të Phenianit.
Sipas Departamentit amerikan të Thesarit, skemat përfshijnë punonjës të teknologjisë së informacionit nga Koreja e Veriut, të cilët sigurojnë në mënyrë mashtruese vende pune në kompani amerikane dhe në vende të tjera. Një pjesë e madhe e pagave të tyre, sipas autoriteteve amerikane, i kalon regjimit të Phenianit për të financuar programet e armëve të shkatërrimit në masë dhe raketave balistike.
Departamenti i Thesarit paralajmëroi se këto rrjete veprojnë përmes sistemit financiar global, duke kërkuar bashkëpunim ndërkombëtar për të frenuar aktivitetet e tyre. Sipas njoftimit, edhe Australia dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione të lidhura me Korenë e Veriut gjatë këtij muaji.
Misioni i Koresë së Veriut në Kombet e Bashkuara në Nju Jork nuk kishte reaguar menjëherë ndaj kërkesës për koment.
Masat e reja vijnë në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur interes për rifillimin e bisedimeve me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un. Megjithatë, Pheniani ka treguar pak interes për negociata që synojnë kufizimin e programit të tij bërthamor.
Trump dhe Kim zhvilluan takime historike në vitet 2018 dhe 2019, por përpjekjet diplomatike dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kërkesën amerikane që Koreja e Veriut të braktiste armët e saj bërthamor
The post SHBA vendos sanksione të reja ndaj Koresë së Veriut, në shënjestër skemat e punësimit mashtrues në IT appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply