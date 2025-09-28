Një person i armatosur iu afrua një bari plazhi në Karolinën e Veriut nga një varkë dhe hapi zjarr, duke vrarë 3 persona dhe duke plagosur të paktën 8 të tjerë, thanë autoritetet.
Personi i armatosur është arrestuar, sipas oficeres së marrëdhënieve me publikun të qytetit, ChyAnn Ketchum.
E gjitha ndodhi në Southport pak para orës 9:30 të mbrëmjes me orë lokale, kur një varkë iu afrua barit dhe personi i vetëm në bord hapi zjarr, tha Ketchum. Personi i armatosur më pas iku drejt komunitetit fqinj të Oak Island.
Rreth gjysmë ore më vonë, një ekip i Rojës Bregdetare Amerikane vuri re dikë që përputhej me përshkrimin e të dyshuarit duke ngarkuar një varkë në një rampë publike në Oak Island dhe e arrestoi atë.
Individi po mbahet nga policia lokale e Oak Island dhe pritet të transferohet në Policinë e Southport për t’u marrë në pyetje, me ndihmën e Byrosë Shtetërore të Hetimit të Karolinës së Veriut.
Sulmi i shtohet listës në rritje të bareve, restoranteve, qendrave tregtare, shkollave dhe vendeve të tjera në SHBA që përgjithësisht konsiderohen të sigurta, por që po vuajnë sulmet me armë kohët e fundit.
Sipas Arkivit të Dhunës me Armët, këtë vit ka pasur të paktën 320 të shtëna masive në SHBA.
