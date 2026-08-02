Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shqyrtuar mundësinë e blerjes së kompleksit Royal Mint Court në Londër, ku Kina planifikon të ndërtojë ambasadën e saj të re, në rast se pengesat ligjore do të bllokojnë përfundimisht realizimin e projektit.
Sipas mediave britanike, bëhet fjalë për një ide joformale dhe në fazë eksploruese, e cila sipas mbështetësve të saj do të kishte rëndësi të madhe gjeopolitike, pasi Pekinit do t’i mohohej mundësia për të hapur një përfaqësi diplomatike në një prej zonave më strategjike të kryeqytetit britanik.
Zyrtarët amerikanë kanë shprehur më herët shqetësime për vendndodhjen e kompleksit, për shkak të afërsisë me infrastrukturën e rëndësishme të komunikimit dhe rreziqeve të mundshme të sigurisë kombëtare.
Megjithatë, qeveria britanike ka deklaruar se këto shqetësime janë marrë në konsideratë dhe se masat e nevojshme për zbutjen e rreziqeve janë ndërmarrë.
Deri tani nuk ka pasur negociata zyrtare për një blerje të mundshme të kompleksit nga Shtetet e Bashkuara. Çdo ndryshim i pronësisë do të kërkonte miratimin e autoriteteve përkatëse të disa vendeve.
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