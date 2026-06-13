Ushtria amerikane ka vrarë udhëheqësin e dyshuar të bandës me bazë në Venezuelë, Tren de Aragua.
Kështu ka deklaruar presidenti Donald Trump të premten, 12 qershor.
Trump shkroi në rrjetin Truth Social se misioni kishte si objektiv “ekzekutimin me sukses” të një prej figurave më të kërkuara të krimit të organizuar në Amerikën Latine.
Nga ana tjetër, edhe Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, shkroi në platformën X se sulmi është kryer më herët gjatë javës në një kompleks të lidhur me Tren de Aragua në territorin e Venezuelës.
Ministria e Komunikimit në Venezuelë konfirmoi gjithashtu se Guerrero Flores është vrarë gjatë një “operacioni të përbashkët” mes forcave amerikane dhe shërbimeve të sigurisë venezueliane, i fokusuar në goditjen e krimit të organizuar në shtetin Bolívar.
Në postimin e tij, Trump publikoi edhe një video ku shihet një predhë që godet një ndërtesë, e cila më pas shpërthen në flakë. Ai e shoqëroi mesazhin me një deklaratë të fortë kundër bandës:
Tren de Aragua nuk ka më strehë të sigurt në Venezuelë apo kudo tjetër. Nën udhëheqjen time, ne do t’i gjejmë këta vrasës dhe trafikantë droge kudo, në çdo kohë, dhe do t’i dërgojmë në ferrin që meritojnë.
Flores, 43 vjeç, ishte paditur në fund të vitit të kaluar nga një gjykatë federale në New York për akuza që përfshinin: krijimin e një organizate kriminale, komplot për mbështetje materiale të terrorizmit dhe trafik kokaine. Departamenti amerikan i Shtetit kishte ofruar deri në 5 milionë dollarë shpërblim për informacion që çonte në kapjen e tij.
I njohur gjithashtu me nofkat “The Unspeakable” dhe “The Big Eyebrow”, Flores konsiderohet nga prokurorët federalë si njeriu që e transformoi Tren de Aragua nga një bandë burgu në një organizatë kriminale transnacionale, me rrjet të shtrirë në gjithë Amerikën dhe përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara.
Sipas akt-akuzës, ai dyshohet se drejtonte bandën fillimisht nga burgu Tocorón në Venezuelë, duke komanduar anëtarët e jashtëm dhe duke marrë përqindje nga aktivitetet e tyre kriminale.
Raportime mediatike, përfshirë BBC-në, kanë përshkruar se ai ka qenë disa herë brenda dhe jashtë këtij burgu: është arratisur në vitin 2012, është arrestuar sërish një vit më vonë dhe më pas është dënuar në vitin 2018 me 17 vite burg, por është arratisur përsëri në vitin 2023.
Sipas këtyre raportimeve, Guerrero Flores ka jetuar për një periudhë “si mbret” brenda burgut, ku kontrollonte një pjesë të madhe të ambientit me roje personale, ndërsa brenda institucionit ndodheshin edhe pishinë, kopsht zoologjik dhe madje edhe një klub nate.
Akuzat e vitit të kaluar pretendonin gjithashtu se qeveria venezueliane i kishte lejuar atij të kontrollonte pjesërisht funksionimin e përditshëm të burgut.
Ngjarja e fundit vjen pas pretendimeve për një bashkëpunim të paprecedentë mes SHBA-ve dhe Venezuelës, në një moment kur marrëdhëniet mes dy vendeve kanë pësuar ndryshime të mëdha politike dhe të sigurisë. Sipas deklaratave të administratës amerikane, këto zhvillime vijnë pas rrëzimit të presidentit Nicolás Maduro në një operacion ushtarak amerikan më herët gjatë vitit, ndërsa ai u dërgua në SHBA ku u përball me akuza federale për trafik droge.
Që atëherë, Venezuela është drejtuar nga ish-zëvendëspresidentja Delcy Rodríguez, e cila ka marrë drejtimin e përkohshëm të vendit dhe ka nisur një qasje më bashkëpunuese me Washingtonin, përfshirë edhe lehtësimin e disa sanksioneve dhe bashkëpunimin në sektorin e naftës.
Banda Tren de Aragua ka qenë një nga objektivat kryesorë të administratës Trump që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar. Ai e ka përdorur shpesh si shembull të rritjes së krimit të organizuar të lidhur me emigracionin venezuelian drejt SHBA-ve gjatë administratës Biden.
Në vitin 2024, administrata amerikane e shpalli Tren de Aragua si organizatë të huaj terroriste dhe më pas përdori këtë status për të justifikuar një sërë operacionesh ushtarake në Karaibe dhe Paqësor, përfshirë goditjen e anijeve të dyshuara për trafik droge.
Po ashtu, administrata ka përdorur edhe ligjin e luftës “Alien Enemies Act” të vitit 1798 për të justifikuar deportime të shpejta të qindra shtetasve venezuelianë, disa prej të cilëve u dërguan në burgje të sigurisë së lartë në El Salvador. Kjo masë ka ngjallur debat të fortë, pasi disa prej të deportuarve kanë mohuar lidhjet me bandën dhe gjykata kanë ngritur shqetësime për mungesë të procesit të rregullt ligjor.
Një vlerësim i mëparshëm i Këshillit të Inteligjencës Kombëtare kishte arritur në përfundimin se qeveria venezueliane nuk e drejton drejtpërdrejt Tren de Aragua, pavarësisht pretendimeve të administratës Trump. Por Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i ka kundërshtuar këto gjetje duke deklaruar se “ata e kanë gabim”.
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