Shtetet e Bashkuara ka shpallur heliumin si një material kritik të premten, duke përmendur rolin e tij thelbësor në prodhimin e gjysmëpërçuesve dhe prodhimin e energjisë, si dhe shqetësimet në rritje për ndërprerjet në furnizimet globale.
Ky veprim i Departamentit Amerikan të Energjisë do të vërë në dispozicion fonde shtesë federale për prodhuesit e heliumit dhe do ta vërë materialin nën monitorim më të afërt të qeverisë.
Heliumi nxirret kryesisht si një nënprodukt i përpunimit të gazit natyror. SHBA-të janë prodhuesi më i madh në botë si i gazit natyror ashtu edhe i heliumit, me Katarin dhe Rusinë gjithashtu midis prodhuesve kryesorë të heliumit.
Eksportet e heliumit nga Katari janë ndërprerë rëndë nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani për shkak të luftës së tij me Izraelin dhe SHBA-në. Sulmet iraniane ndaj infrastrukturës së Katarit kanë ndikuar më tej në furnizime, ndërsa Rusia futi kufizime të përkohshme të eksportit në prill për të mbrojtur tregun e saj të brendshëm.
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se administrata Trump po kërkonte të zvogëlonte varësinë nga burimet e huaja të materialeve kritike, të nxiste prodhimin vendas, të mbështeste vendet e punës në Amerikë dhe të forconte sigurinë ekonomike dhe kombëtare.
“Presidenti Trump po e rikthen industrinë prodhuese të Amerikës dhe kjo do të thotë të sigurohemi që të kemi materialet e nevojshme për të ndërtuar përsëri gjëra në Amerikë”, tha Wright në një deklaratë.
Ndërsa SHBA-të po kërkojnë të forcojnë prodhimin vendas, Evropa është përballur me vështirësi në rritje në sigurimin e furnizimeve me helium, të përkeqësuara nga vendimi i Kinës në korrik për të vendosur një ndalim të përkohshëm të eksportit të gazit.
Edhe pse Kina nuk është një prodhuese e madhe e heliumit, ajo ka shërbyer si një qendër tranziti për furnizimet ruse që arrijnë në Evropë, sipas një raporti të korrikut nga Financial Times.
BE-ja ndaloi importet direkte të heliumit rus në vitin 2024, por disa furnizime thuhet se vazhduan të arrinin në tregjet evropiane përmes Kinës.
The post SHBA shpall heliumin si material kritik, ndërsa Evropa përballet me vështirësi në furnizim appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply