Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara çmontoi një rrjet të sofistikuar pajisjesh telekomunikacioni, i cili mund të kishte ndikuar seriozisht në sistemet celulare në qytetin e New York, gjatë kohës kur liderët botërorë ishin mbledhur për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Sipas raportimit të BBC-së, agjencia zbuloi mbi 300 serverë SIM dhe rreth 100,000 karta SIM, të cilat dyshohet se mund të ishin përdorur për qëllime keqdashëse në fushën e telekomunikacionit.
Agjenti special Matt McCool deklaroi se “rrjeti kishte kapacitetin të nxirrte jashtë funksioni kullat celulare dhe potencialisht të paralizonte rrjetin telefonik të të gjithë qytetit të New Yorkut.”
Pajisjet u zbuluan brenda një rrezeje prej 56 kilometrash nga selia e OKB-së, dhe hetimet paraprake treguan se pas këtij operacioni qëndronin individë dhe entitete të lidhura me shtete të huaja, të njohura nga autoritetet federale.
Veprimet e rrjetit përfshinin dërgimin e mesazheve të koduara drejt grupeve kriminale dhe organizatave terroriste.
Zyrtarët bënë të ditur se teknologjia kishte aftësinë të dërgonte deri në 30 milionë mesazhe në minutë, të ndërpriste sinjalet celulare dhe të pengonte linjat e emergjencës.
Gjatë operacionit u sekuestruan gjithashtu 80 gram kokainë, armë pa leje dhe pajisje të ndryshme kompjuterike.
Leave a Reply