Tensionet midis Kubës dhe SHBA-së duket se do të rriten më tej për shkak të raportimeve se Raul Castro, ish-presidenti 94-vjeçar i vendit, mund të përballet së shpejti me të njëjtin lloj aktakuze që çoi në rrëmbimin e udhëheqësit venezuelian, Nicolas Maduro, nga SHBA-të në janar.
Edhe pse Raul është zyrtarisht në pension, ai mbetet figura më e fuqishme në politikën kubane pas vdekjes së vëllait të tij Fidel në vitin 2016, dhe duke e shënjestruar atë, Uashingtoni duket se po ushtron presion mbi udhëheqjen komuniste të Kubës në fund të një jave tashmë jashtëzakonisht intensive.
Aktakuza, e cila nuk është konfirmuar zyrtarisht dhe do të kërkojë konfirmim nga një juri e madhe, duket se lidhet me rrëzimin në vitin 1996 të dy aeroplanëve të vegjël që i përkisnin një grupi kubanez në mërgim të quajtur Vëllezërit e Shpëtimit . Avioni, i cili kishte qenë duke kërkuar për mahi që po iknin përmes ngushticës së Floridës, kishte fluturuar mbi Havanë për të hedhur fletëpalosje kur u kap nga një avion kubanez.
“Mund të bindësh një juri të madhe që të ngrejë padi ndaj një sanduiçi me proshutë”, tha Pedro Freyre, një avokat i shquar kubano-amerikan në Miami.
Raportet për një padi të mundshme erdhën një ditë pasi drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, fluturoi për në Havana për një takim me nipin e ish-presidentit kuban, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, dhe figura të larta qeveritare.
Mbërritja e Ratcliffe ndodhi pas një nate protestash që u përhapën në të gjithë kryeqytetin e ishullit, ndërsa njerëzit luftuan me ndërprerjet 22-orëshe të energjisë elektrike. Vicente de la O Levy, ministri i energjisë i Kubës, kishte pranuar më parë se ishulli kishte mbaruar naftën.
“Nuk kemi absolutisht asgjë”, i tha ai televizionit shtetëror.
Që nga rrëmbimi i Maduros dhe marrja e kontrollit të industrisë së naftës së Venezuelës nga Uashingtoni, SHBA-të kanë kërkuar ndryshime në Havanë: ose rënien e regjimit aktual, ose, të paktën, hapjen e ekonomisë ndaj interesave të SHBA-së.
“Nuk mendoj se do të jemi në gjendje ta ndryshojmë trajektoren e Kubës për sa kohë që këta njerëz janë në krye”, tha sekretari i shtetit kubano-amerikan i SHBA-së, Marco Rubio, ndërsa fluturoi për në Kinë këtë javë. Ndërkohë, Donald Trump e ka bërë të qartë se dëshiron të “marrë kontrollin” e vendit.
Gjatë katër muajve të fundit, SHBA-të kanë vendosur një bllokadë të rreptë nafte ndaj Kubës, duke lejuar vetëm një transportues rus të naftës së papërpunuar, Anatoly Kolodkin, të hyjë për ato që Trump i pretendoi se ishin arsye humanitare.
SHBA-të kanë zhvilluar gjithashtu bisedime dypalëshe me Rodríguez Castron, një vendim që ka shkaktuar shqetësim të gjerë midis shumë kubanezëve të cilët u ankuan se nipi i Raulit nuk ka asnjë rol zyrtar në qeveri.
Mes spekulimeve se SHBA-të po përpiqeshin të detyronin një përçarje në qeveri, Miguel Díaz-Canel, presidenti aktual i ishullit, mbajti një konferencë për shtyp për të konfirmuar bisedimet dhe përfshirjen e Raúl Castros, ndërsa Rodríguez Castro qëndroi duke parë.
Deri këtë javë, ishte supozuar se diskutimet po dështonin ndërsa qeveria kubane zvarritej, duke shpresuar se Uashingtoni ishte shumë i shpërqendruar nga vështirësitë e saj në Iran për të shtyrë përpara çështjen e saj.
Megjithatë, padurimi në rritje i Trump ka qenë i qartë. Ai vetë tha në një konferencë në Florida në fillim të majit se mund ta ndalojë aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln “rreth 100 jardë larg bregut kuban”. Në javët e fundit, avionë mbikëqyrës amerikanë, si dronë ashtu edhe me pilot, janë gjurmuar duke rrethuar ishullin.
“Ende nuk mund ta imagjinoj që SHBA-të të kryejnë një operacion ushtarak me Iranin, që është ende një rrëmujë”, tha Michael Bustamante, kryetar i studimeve kubaneze dhe kubano-amerikane në Universitetin e Miamit.
Rezultati i takimit midis zyrtarëve të lartë kubanë dhe drejtorit të CIA-s, Ratcliffe, mbetet i paqartë. Secila palë ripohoi qëndrimet e saj, kubanezët sqaruan se ishulli “nuk përbën kërcënim për sigurinë kombëtare të SHBA-së” dhe SHBA-të thanë se ishin të përgatitura të “angazhoheshin seriozisht në çështjet ekonomike dhe të sigurisë, por vetëm nëse Kuba bën ndryshime themelore”.
Departamenti Amerikan i Shtetit kishte thënë më parë se do të ofronte 100 milionë dollarë ndihmë, për sa kohë që kjo do të shoqërohej me “reforma kuptimplote”. Në një veprim të paprecedentë, Bruno Rodríguez, ministri i jashtëm kubanez, tha se pala kubaneze do ta pranonte ndihmën, për sa kohë që nuk kishte kushte.
