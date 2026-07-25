Shqipëria po forcon kapacitetet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, falë një programi të ri trajnimi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ekspertë amerikanë kanë trajnuar specialistë shqiptarë të poligrafit, duke synuar rritjen e standardeve profesionale dhe të aftësive hetimore të institucioneve ligjzbatuese në vend.
Sipas autoriteteve amerikane, ky bashkëpunim synon të ndihmojë Shqipërinë në identifikimin e rasteve të korrupsionit, krimit të organizuar dhe kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare.
Trajnimi përfshin përdorimin e teknikave moderne të poligrafit dhe shkëmbimin e praktikave më të mira ndërkombëtare, duke rritur besueshmërinë dhe profesionalizmin e strukturave shqiptare të sigurisë.
Ambasada e SHBA-së ka theksuar se investimi në trajnimin e specialistëve shqiptarë është pjesë e partneritetit afatgjatë mes dy vendeve dhe e mbështetjes për forcimin e shtetit ligjor.
Sipas saj, një Shqipëri me institucione më të forta dhe më profesionale është një partnere më e besueshme në përballjen me krimin ndërkombëtar dhe sfidat e sigurisë.
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