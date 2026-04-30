Shtetet e Bashkuara kanë riafirmuar “njohjen e sovranitetit të Marokut mbi Saharën”. “Shtetet e Bashkuara njohin sovranitetin e Marokut mbi Saharën”, tha Zëvendës Sekretari i Shtetit i SHBA-së Christopher Landau gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Rabat pas takimit të tij me Ministrin e Jashtëm Nasser Bourita.
Zyrtari i lartë amerikan theksoi gjithashtu se “ne po punojmë brenda kuadrit të rezolutës së fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të arritur një zgjidhje paqësore për këtë konflikt, i cili ka zgjatur për një kohë të papranueshme”, duke shtuar se “kjo situatë nuk mund të presë edhe 50, 150 ose 200 vjet të tjera për t’u zgjidhur”.
Gjatë bisedimeve me Nasser Bourita, Christopher Landau përsëriti gjithashtu mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për “propozimin serioz, të besueshëm dhe realist të autonomisë së Marokut”, duke e përshkruar atë si “bazën e vetme për një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme të mosmarrëveshjes territoriale mbi Saharën”.
Gjithashtu, Zëvendës Sekretari i Shtetit i SHBA-së theksoi gjatë takimit “mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për kompanitë amerikane të interesuara për të investuar dhe zhvilluar aktivitete ekonomike në Sahara”.
