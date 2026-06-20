Ushtria amerikane mohoi të shtunën pretendimet e Iranit se kishte mbyllur Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se rruga ujore kritike mbeti e hapur dhe se forcat amerikane po monitoronin situatën për të siguruar që kjo të vazhdonte.
“Irani nuk e kontrollon Ngushticën e Hormuzit”, tha për Reuters zëdhënësi i Komandës Qendrore të SHBA-së, Kapiteni i Marinës, Tim Hawkins.
“Trafiku vazhdon të rrjedhë dhe forcat amerikane po monitorojnë situatën për t’u siguruar që kjo të vazhdojë”, shtoi ai.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit shpalli të mbyllur Ngushticën e Hormuzit më herët të shtunën dhe paralajmëroi anijet të mos i afroheshin rrugës ujore, duke hedhur dyshime të reja mbi të ardhmen e një marrëveshjeje armëpushimi midis SHBA-së dhe Iranit që synon të hapë rrugën për bisedime të thella paqeje.
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