Shkurtime masive të vendeve të punës në zyrat e Amazon, UPS dhe Target (një rrjet dyqanesh amerikane). Grupe të tjera në shumë sektorë (banka si Citigroup dhe JP Morgan Chase, liderë dixhitalë si Meta-Facebook dhe Salesforce, gjigantë të shitjes me pakicë dhe automobilave si Walmart dhe General Motors) po paralajmërojnë se do të shkurtojnë punonjës dhe menaxherë ose, të paktën, do të ndalojnë punësimin: inteligjenca artificiale është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre të reja të punës. Në Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e shkurtimeve të tetorit (128,000 nga një total prej 172,000) preku kompanitë e teknologjisë.
A po bëhen realitet profecitë e atyre që kanë parashikuar prej vitesh një apokalips për punën intelektuale, profesionet e “jakave të bardha” , të shkaktuara nga përparimi i inteligjencës artificiale? Apo janë këto fenomene fiziologjike të zëvendësimit? Shkurtime në profesione të rrezikuara që do të riabsorbohen nga sektorë të rinj të krijuar nga ekonomia e inteligjencës kompjuterike?
Për vite me radhë, tekno-pesimistët dhe tekno-optimistët na kanë bombarduar me parashikime të kundërta. Edhe kohët e fundit, kryeekonomisti i Google, Fabien Curto Millet, e ka minimizuar situatën: historia na mëson se pas të gjitha transformimeve bujqësore dhe industriale, nga avulli në energji elektrike, shumë vende pune janë zhdukur, por punësimi, në planin afatgjatë, është rritur. Washington Post rendit profesionet që janë zhdukur ose janë pakësuar në minimum: në mesin e shekullit të 19-të, bujqësia thithi mbi gjysmën e fuqisë punëtore, ndërsa tani, sipas të dhënave të ILO-s, ka rënë në 1.5%, ndërsa farkëtarët, këpucarët dhe këpucarët, të cilët dikur përbënin gati 2% të fuqisë punëtore, tani mbijetojnë me numra statistikisht të parëndësishëm. Megjithatë, tregu i punës ka rifituar ekuilibrin e tij.
Stuart Russell, një profesor i shkencave kompjuterike në Universitetin Yale , i cili ka paralajmëruar për vite me radhë për rreziqet e zhvillimit të pakontrolluar të inteligjencës artificiale, vëren se kolegët e tij ekonomistë kanë argumentuar prej kohësh se, sipas modeleve të tyre ekonometrike, kërkesa për punë do të rritej gjithashtu në epokën e inteligjencës artificiale. Vetëm për të kuptuar, në një moment të caktuar, se kjo punë nuk po kryhej nga njerëzit, por nga makinat.
Dario Amodei, një pionier në zhvillimin e modelit të inteligjencës artificiale me kompaninë e tij Anthropic , paralajmëron se inteligjenca automatike mund të zëvendësojë gjysmën e vendeve të punës profesionale të nivelit të mesëm: përkthyes, programues, departamente ligjore, kontabilistë, diagnostikues mjekësorë, gazetarë dhe shumë të tjerë. Shumë udhëheqës të gjigantëve të teknologjisë e ndajnë këtë analizë, por preferojnë të mos e diskutojnë: ose sepse besojnë se do të shfaqen vende të reja pune, por për momentin nuk mund të përmendin asnjë, ose thjesht sepse nuk duan të rrezikojnë ndryshime në politika që mund të ngadalësojnë ritmin e inovacionit.
Por është pikërisht shpejtësia e jashtëzakonshme e ndryshimit teknologjik që e bën këtë krizë të tregut të punës të ndryshme nga ajo e revolucionit industrial, e cila ishte më e ngadaltë dhe më e lehtë për t’u zgjidhur, pjesërisht sepse ishte e kufizuar në zëvendësimin e punës së muskujve. Këtë herë, gjithçka po ndryshon shumë më shpejt dhe ndryshimi nuk ka të bëjë më vetëm me muskujt: ai ka arritur në tru. Për më tepër, me modele të mëdha gjuhësore, IA, duke na imituar dhe duke zhvilluar aftësi shtesë falë aftësisë për të përpunuar vëllime të mëdha të dhënash, po pushton sferën e gjuhës, e cila është thelbi i natyrës sonë, ajo që na lejoi të emancipoheshim nga speciet shtazore.
Këto dallime duhet të nxisin një qasje më të menduar, si nga politikanët ashtu edhe nga bizneset, ndaj menaxhimit të transformimeve të tilla të thella. Tetë vjet më parë, duke folur në një seminar në MIT në Boston, Kai-Fu Lee, një shkencëtar dhe sipërmarrës kinez që studioi në universitetet amerikane dhe punoi gjerësisht për Google, Apple dhe Microsoft, argumentoi se Kina do t’i kalonte SHBA-të në inteligjencën artificiale. Me potencialin për të zëvendësuar njerëzit në detyra të shumta në të gjitha nivelet, inteligjenca artificiale kërkonte një ripërcaktim të vetë konceptit të punës, i cili duhej të zbatohej sa më shpejt të ishte e mundur. Audienca, e përbërë pothuajse tërësisht nga akademikë, i priti parashikimet e tij me një dozë të caktuar humori. Tetë vjet më vonë, revista e teknologjisë MIT shpjegon pse Kina po fiton garën e inteligjencës artificiale. Ndoshta edhe parashikimi tjetër i Kai-Fu Lee duhet të merret seriozisht.
