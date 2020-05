Nga Artur Ajazi

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri ynë më i vyer dhe stradegjik, duket se mbetet i vendosur në zbatimin e reformave themelore të organeve të drejtësisë. Eshtë pikërisht ky shtet i madh, mik i hershëm i shqiptarëve, që po mbështet dhe investon fuqishëm Vettingun, reformimin e strukturave të reja të drejtësisë, dhe padyshim, po e vë në “hundut” edhe politikën destruktive të Shqipërisë. Atë që politikanët e pazareve mund ta kenë bërë, por edhe po e bëjnë me ambasada dhe ambasadorë të tjerë, nuk mund ta bëjnë me ambasadën e SHBA-së. Lojërat më të neveritshme që prej 30 vitesh janë luajtur pas shpinës së ambasadorëve, ecejaket mes korridoreve “të ngushta” të atyre që kanë afro 3 dekada që e mbajnë peng integrimin dhe zhvillimin e vendit, kanë marrë fund. Nuk pi “ujë” më as fuqia e Doktorit dhe as “dredhia” e Ilirit.

Përfundimisht ka ardhur koha që politika destruktive dhe dirigjuesit e saj, ata që shpifin dhe shpikin “lobe serbe” që i kanë aq për zemër, apo ata që shpikin skenarë me “agjentura rajonale” kur vetë kanë qenë dhe janë lojtarë aktivë të asaj fushe, të marrin haraçin që meritojnë. Lojërat apo “shashkat” me SHBA-në, apo edhe me kancelaritë e BE-së, nuk po merren dhe nuk do të merren më në konsideratë, ashtu siç do të shpërfillen “alarmet” që dalin nga zgavrat dhe bodrumet e SHQUP-it, apo Presidencës. Politikanëve me mëndje të “shkurtër” dhe hileqarë, po u vjen fundi. Shqipëria nuk ka as luksin, dhe as kohën e tepërt të merret dhe të mbajë me gajret, pseudopolitikanë sherraxhinj, të akuzuar dhe të denoncuar, të korruptuar dhe inkriminuar, pasi rruga e saj është zhvillimi dhe integrimi.

Ka ardhur koha të largohen ata që kopjojnë “teori dhe platforma” duke u tallur me fatet e vendit, ka ardhur koha të sikterrisen ata që kanë 30 vjet që mbjellin përçarjet, vëllavrasjet, që pengojnë progresin dhe reformat, ata që kanë mbajtur nën thundër skenën politike, duke e kthyer në arenë çakenjsh. Shkurt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë nisur të finalizojnë planin e tyre, për të vënë në “hundut” ata që duhej të ishin në qelitë e burgut, për të spastruar rrugën e të ardhmes së Shqipërisë. Përballë fuqisë amerikane, “fuqia” e liliputëve dhe e hijenave është thërrime. Ata po përpiqen të rrëshqasin dhe grumbullohen rreth tyre, me shpresën e humbur, për të zgjatur jetëgjatësinë në politikë, duke luajturme “letrat” e fundit skenarë ogurzi.

Duke mos mundur të pengojnë asgjë nga plani amerikanëve dhe europianëve, ata po tentojnë të rizgjojnë tentakulat e vjetra, po shpikin “lobe serbe” dhe po rivlerësojnë vehten, nga ekrane dhe studio të shumëpaguara. Ata kanë pasuri të madhe, dhe janë milionerë në para, por mjeranë në formim, ata janë ustallarë në intriga dhe dinë të manipulojnë, por harrojnë se “çorba” nuk është fjalë që vjen nga kuzhina amerikane……..