Presidenti i SHBA, Donald Trump, po shqyrton mundësinë e dërgimit të forcave speciale në Iran për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të regjimit iranian, i cili është afër nivelit të nevojshëm për prodhimin e armëve bërthamore, raporton Bloomberg.
SHBA konsideron 450 kilogramët e uraniumit të pasuruar 60% si një kërcënim të madh, pasi do të duheshin vetëm javë për ta përgatitur për armë. Uraniumi përdoret për karburant reaktorësh, por gjithashtu mund të përdoret për armë bërthamore.
Parandalimi i Iranit nga pajisja me armë bërthamore është një nga qëllimet kryesore të politikës së Trump, dhe sekuestrimi i këtij uraniumi është konsideruar kyç për arritjen e objektivit.
Leave a Reply