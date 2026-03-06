Një javë pas nisjes së operacionit të përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi përdorimin e Raketave Precize të Sulmit (PrSM), me rreze veprimi deri në 500 kilometra. Ky është hera e parë që SHBA-të përdorin këto sisteme në terren, duke shënuar një hap të rëndësishëm në aftësitë strategjike të ushtrisë amerikane në Lindjen e Mesme.
Admirali Brad Cooper, kreu i CENTCOM, theksoi: “Nuk mund të jem më krenar për burrat dhe gratë tona, të cilët shfrytëzojnë inovacionin për të krijuar dilema për armikun.”
PrSM-të, të prodhuara nga Lockheed Martin, kanë rreze veprimi prej 60 deri në 499 kilometra dhe janë të pajtueshme me sistemet MLRS M270 dhe HIMARS. Ato zëvendësojnë raketat ATACM, duke dyfishuar ngarkesën që mund të mbajë një HIMARS dhe duke ofruar mundësi të mëdha taktike për operacione të shpejta dhe precize.
Raketa ofron avantazhe të mëdha strategjike, sidomos për bazat amerikane në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt, Arabinë Saudite dhe vendet e Gjirit, që ndodhen brenda 400 km nga Iran. Përdorimi i PrSM-ve tejkalon kufijtë e ish-Traktatit INF, nga i cili SHBA-të u tërhoqën në 2019, duke rritur aftësinë e vendit për operacione raketore me rreze të gjatë.
