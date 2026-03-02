Sekretari i Luftës i Shteteve të Bashkuara, Pete Hegseth nuk e përjashton mundësinë e vendosjes së trupave amerikane në terren në Iran, duke deklaruar se “ne do të shkojmë aq larg sa të na duhet”.
Ai theksoi se nuk ka trupa amerikane në Iran, duke shtuar se do të ishte “marrëzi” të thuhej saktësisht se çfarë po planifikon SHBA-ja.
“Ne nuk do të hyjmë në ushtrimin e asaj që do të bëjmë ose nuk do të bëjmë. Mendoj se është një nga ato gabime të gabuara për një kohë të gjatë që ky departament, presidentët apo të tjerët, duhet t’u thonë popullit amerikan dhe armiqve tanë, ‘meqë ra fjala, ja pikërisht ajo që do të bëjmë… ja çfarë jemi të gatshëm të bëjmë dhe të mos bëjmë’. Është marrëzi.
Dhe kështu Presidenti Trump siguron që armiqtë tanë ta kuptojnë, ne do të shkojmë aq larg sa të jetë e nevojshme për të çuar përpara interesat amerikane. Por ne nuk jemi budallenj për këtë. Nuk ke pse të fusësh 200,000 njerëz atje dhe të qëndrosh për 20 vjet. Ne kemi vërtetuar se mund të arrish objektiva që çojnë përpara interesat amerikane pa qenë budallenj për këtë.“, u shpreh ai.
