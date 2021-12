“Vizita tani nuk është e rastësishme dhe duke parë mesazhet në Shkup janë të ngjashme me ato në Tiranë dhe me rrethanat që Tirana ka sot me krizën që ka PD sot. Fakti që Escobar do të takojë dhe Bashën tregon që Uashingtoni njeh atë si lider të opozitës.

Basha nuk ka qenë ndonjëherë lider i fortë, tani është dobësuar më shumë se kurrë. Fakti që lihet jashtë presidenti dhe ky është një mesazh. Ai do të takohet me liderin e opozitës dhe ai që njeh Uashingtoni është Basha. Dhe merr zyrtarisht një mbështetje nga SHBA, por kjo nuk e bën më të fortë brenda partisë së tij.

Veçse një mesazh më të fortë mund të marrin ndjekësit e Berishës, që Berisha nuk është njeriu që SHBA do në krye të opozitës shqiptare. Fakti që vizita kryhet dy ditë para Kuvendit të Berishës është një mesazh për opozitën, për qeverinë dhe për atë pjesë të elektoratit që voton PD dhe në këtë moment i janë ngjitur Berishës nga pas”, tha ai.

Sipas Tarifës ka shumë mundësi që të mos mbahet Kuvendi i 11 dhjetorit. Ai thotë se Berisha ka tendenca për vperime të dhunshme pasi e sheh dhunën si shpëtim.