Një person i armatosur ka vrarë 10 vetë, përfshirë një oficer policie, pas një përplasje për disa orë në një treg ushqimesh në shtetin amerikan të Kolorados. Sulmi në Boulder përfundoi me arrestimin e të dyshuarit, i cili mbeti po ashtu i plagosur, në tregun King Soopers.

Të shtënat u transmetuan drejtpërdrejt në rrjetet sociale nga dëshmitarët okular. Incidenti filloi rreth orës 14:30 me kohën lokale të hënën kur i dyshuari hyri në supermarket dhe filloi të qëllonte. Rreth 20 minuta më vonë, departamenti i policisë Boulder shkroi në Twitter se kishte një “Revole Aktive në King Soopers në rrugën Mesa Tabela”.

Policia përsëri paralajmëroi njerëzit të shmangnin zonën “Mos transmetoni në mediat sociale asnjë informacion taktik që mund të shihni,” shtoi policia.

Një person i cili ndodhej brenda dyqanit me bashkëshorten e tij gjatë momentit të incidentit tha se dëgjoi tre të shtëna me armë dhe se kishte vrapuar nëpër dyqan së bashku me klientë të tjerë për të shpëtuar. Ai tha se të shtënat dukeshin sikur vinin nga pjesa e përparme e supermarketit.

g.kosovari