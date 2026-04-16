Shtetet e Bashkuara kanë nisur një operacion për pastrimin e minave detare në Ngushticën e Hormuzit, në përpjekje për të rikthyer sigurinë e lundrimit dhe për të zhbllokuar furnizimet globale me energji, të goditura nga tensionet me Iranin.
Sipas burimeve ushtarake, operacioni përfshin përdorimin e teknologjive të avancuara si dronë nënujorë dhe sipërfaqësorë, robotë të telekomanduar dhe helikopterë për zbulimin dhe neutralizimin e minave. Marina amerikane ka dërguar tashmë anije luftarake në zonë, ndërsa pritet që forca shtesë të bashkohen në ditët në vijim.
Ekspertët paralajmërojnë se procesi është kompleks dhe i ngadaltë, pasi kërkon identifikimin e çdo mjeti shpërthyes dhe neutralizimin e tij në mënyrë të sigurt. Minat detare janë të lira për t’u vendosur, por shumë të kushtueshme dhe të rrezikshme për t’u pastruar, ndërsa edhe vetëm kërcënimi i tyre mund të ndalojë trafikun tregtar.
Besohet se Irani disponon disa lloje minash, përfshirë ato të vendosura në fund të detit, mina të ankoruara që qëndrojnë pranë sipërfaqes, si dhe pajisje që mund të lidhen direkt me anijet.
Operacioni amerikan pritet të zgjasë disa javë dhe mund të përballet me rreziqe të vazhdueshme, përfshirë sulme të mundshme nga Irani ndaj ekipeve të pastrimit. Për këtë arsye, SHBA po përdor masa mbrojtëse shtesë për të garantuar sigurinë e personelit dhe pajisjeve.
Zyrtarët theksojnë se, pavarësisht përparimeve teknologjike, pastrimi i minave mbetet një nga operacionet më të vështira dhe më të rrezikshme në luftën detare moderne.
