SHBA ka nisur hetimet për Presidentin e Kolumbia, Gustavo Petro. Ky i fundit po hetohet nga të paktën dy zyra prokurorësh federalë amerikanë për kontakte të mundshme me trafikantë droge dhe donacione të dyshuara për fushatën e tij zgjedhore. Lajmi raportohet nga New York Times.
Hetimi lidhet kryesisht me tregtinë ndërkombëtare të drogës. Autoritetet po shqyrtojnë nëse Petro ka pasur takime me trafikantë droge dhe nëse fushata e tij ka përfituar financime nga burime të paligjshme.
Hetimet janë ende në fazat e hershme dhe nuk është e qartë nëse do të çojnë në akuza penale.
Ky zhvillim ndodh në një kohë të tensionuar në marrëdhëniet mes SHBA dhe Kolumbisë, me ish-presidentin amerikan Donald Trump që ka kritikuar Petron, duke e quajtur atë “njeri të sëmurë” dhe duke kërkuar presion mbi Kolumbinë për bashkëpunim më të madh në luftën kundër narkoterrorizmit.
Petro ka mohuar çdo lidhje me krimin e organizuar dhe ka theksuar se qeveria e tij ka qenë efektive në luftën kundër kultivimit të kokës dhe arrestimin e trafikantëve të drogës. Megjithatë, dyshimet për financim nga donacione të paligjshme mbeten ende pjesë e hetimeve.
