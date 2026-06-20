SHBA është kombëtarja e dytë organizatore e Botërorit që ka siguruar zyrtarisht kualifikimin për në raundin pasardhës. Amerikanët mposhtën me shifrat 2-0 Australinë, duke siguruar “biletën”.
Golat për skuadrën e Poçetinos u shënuan në 45-minutëshin e parë të lojës. Në minutën e 11-të, autogoli i Burgess i dhuroi avantazhin SHBA, ndërsa Freeman në minutën e 43-të shënoi golin e dytë.
Në Grupin D janë edhe Turqia dhe Paraguai, që luajnë të shtunën. Në rast se Turqia mposhtet ose barazon me Paraguain, atëherë SHBA-ja e siguron kalimin e grupit nga vendi i parë.
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