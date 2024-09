Irani ka transferuar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi në Rusi për të ndihmuar Moskën që të vijojë luftën në Ukrainë.

Një burim ukrainas për Sky News ka konfirmuar lëvizjen e Teheranit duke thënë se janë më shumë se 200 raketa që i janë dorëzuar Kremlinit, çka shënon një rritje të konsiderueshme të mbështetjes ushtarake iraniane për Moskën.

Ndërkohë, drejtori i CIA-s Bill Burns teksa u pyet për këtë zhvillim të ri kur ai u shfaq në një ngjarje në Londër me homologun e tij britanik, kreun e MI6 Sir Richard Moore refuzoi ta konfirmonte atë.

“Nëse Irani do të dërgonte raketa balistike… do të ishte një përshkallëzim dramatik i natyrës së partneritetit të mbrojtjes”, tha Burns, përcjell A2.

Ndërkohë burimi ukrainas tha se një anije ruse transportoi raketat Fatah-360, secila me një rreze prej më shumë se 70 miljesh, në një port rus në Detin Kaspik, raporton A2.

Parashikohet që municionet tani do t’i nënshtrohen testeve, ndërsa ushtria ruse do të kryejë stërvitje me to përpara se të nisen për tu përdorur në front kundër Ukrainës, raporton A2.

Regjimi iranian ka furnizuar tashmë sasi të mëdha dronësh sulmues, si dhe predha artilerie dhe municione, duke ndihmuar në fuqizimin e fuqisë së zjarrit rus në fushën e betejës me efekt shkatërrues. Sakaq prej kohësh ka ekzistuar dyshimi se Irani mund të ketë furnizuar me raketa balistike Rusinë.

/a.r