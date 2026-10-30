Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar shitjen e mundshme të 500 raketave interceptuese Patriot PAC-3 për Ukrainën, në një marrëveshje me vlerë të vlerësuar prej 2.1 miliardë dollarësh.
Sipas njoftimit zyrtar, paketa do të financohet tërësisht nga partnerët dhe aleatët e Ukrainës, pa përfshirë fonde nga buxheti i Shteteve të Bashkuara.
Pagesa për blerjen do të mbulohet nga donacionet e Kanadasë, Gjermanisë dhe Norvegjisë, përmes programit JUMPSTART dhe fondeve kombëtare, të mbështetura nga Kredia Mbështetëse e Ukrainës e Bashkimit Evropian.
Përveç 500 raketave PAC-3, marrëveshja përfshin edhe pjesë këmbimi të klasifikuara dhe të paklasifikuara, si dhe mbështetje logjistike dhe për programin.
Kontraktori kryesor për realizimin e shitjes do të jetë kompania amerikane Lockheed Martin.
Miratimi vjen në një kohë kur Ukraina po përballet me nevoja të mëdha për forcimin e mbrojtjes ajrore. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi pak ditë më parë se vendi kishte marrë mesatarisht 12 raketa interceptuese Patriot në muaj nga SHBA gjatë këtij viti, ndërsa sipas tij, përballja me sulmet ruse kërkon interceptimin e rreth 150 raketave balistike në muaj.
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Burimi: Botë
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