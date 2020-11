Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, në një Seminar të OSBE-së, foli për konfiskimin e pasurive të siguruara nga krimi, madje dha edhe një shembull konkret suksesi, duke sugjeruar qeverinë që të vazhdojë të mbështesë sekuestro të tjera të këtij lloji, me qëllim që pasuria e grabitur ose e vënë në rrugë kriminale të rikthehet sa më parë në shërbim të popullit.

“Qeveria e SHBA qëndron në krah të popullit shqiptar në luftën tuaj kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të punojmë drejtpërdrejtë me ju, me qeverinë dhe shoqërinë tuaj civile, dhe nëpërmjet partnerëve të çmuar si OSBE, për t’u përballur me këtë kërcënim kriminal së bashku dhe për të siguruar qeverisjen e mirë dhe sundimin e shëndetshëm të ligjit që vendi meriton”.

Ky ka qenë mesazhi i dhënë nga Ambasadorja Yuri Kim në Seminarin e OSBE-së mbi “Adresimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nëpërmjet Ripërdorimit të Pasurive Kriminale të Konfiskuara”.

Disa nga pikëpamjet që ndau ambasadorrja Yuri Kim në këtë takim:

Në këtë pikë, Shqipëria është vendi më i përparuar në Evropën Juglindore kur bëhet fjalë për të vënë në praktikë kornizën legjislative për ripërdorimin shoqëror të pasurive të konfiskuara.

Unë do të doja të përgëzoja Agjencinë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara për punën e saj të shkëlqyeshme në këtë fushë si dhe angazhimin e saj për bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile. Ne tashmë kemi disa shembuj të mirë ku pasuritë e krimit të organizuar u vunë në përdorim të komunitetit për të cilin jam i sigurt se do të dëgjoni më shumë.

Dhe kur të ardhurat e krimit ripozicionohen për të mirë, është transformuese! Merrni për shembull një furrë buke – KeBueno në Fier, e drejtuar nga ENGIM, një nga organizatat e shoqërisë civile në këtë qark- që ka përdorur fonde nga pasuritë e konfiskuara për të punësuar dhe trajnuar viktimat e krimit. Këta punonjës tani janë duke u kujdesur për familjet e tyre dhe duke kontribuar në bazën e taksave që drejton shërbimet publike në Shqipëri – duke krijuar një rreth restaurues.

Sigurisht, puna e mirë nuk ka mbaruar ende dhe ne nuk mund të kënaqemi lidhur me sukseset tona të deritanishme. Unë inkurajoj qeverinë të sigurojë që fondet që ajo drejton për projektet sociale të jenë të qëndrueshme, me synimin për të zgjeruar këto suksese në të gjithë vendin. Përmes përpjekjeve të të gjithë aktorëve të rendit të ligjit dhe shoqërisë civile, sukseset e Shqipërisë në këtë fushë mund të shërbejnë si një model për rajonin.

Kështu që unë ju përgëzoj të gjithëve për pjesëmarrjen sot; Përshëndes angazhimin tuaj të fortë për të përmirësuar regjimin e konfiskimit të pasurive, për të luftuar krimin e organizuar dhe për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë në Shqipëri. Ju jeni duke bërë një investim të kohës dhe energjisë tuaj në një të ardhme më të ndritur për vendin tuaj. Dhe unë e lavdëroj OSBE-në për kryerjen e kësaj pune të rëndësishme përballë sfidave që sjell COVID dhe për sjelljen e një qasjeje rajonale jetike për një çështje kaq të rëndësishme.

/a.r