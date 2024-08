Një nga bosët më famëkeq të drogës në historinë e Meksikës, Osiel Cardenas, u lirua nga një burg në SHBA të shtunën dhe u vendos nën mbikëqyrjen e emigracionit, njoftoi Byroja Federale e Burgjeve të SHBA.

Ai është përgjegjës për disa nga aktet më të përgjakshme dhe më të dhunshme në të kaluarën e trazuar të Meksikës. Cardenas është akuzuar gjithashtu për taktika ultra të dhunshme, si prerja e kokës së kundërshtarëve të tij, në përpjekjen e tij për të kontrolluar tregtinë e drogës.

Cardenas themeloi Zetas i përbërë nga ish-anëtarë të forcave speciale të ushtrisë. Ai u arrestua pas një sherri në 2003 dhe u ekstradua në SHBA në 2007. Tre vjet më vonë u dënua me 25 vjet burg.

Më vonë Zetas filluan të vepronin vetë dhe për një kohë ishin grupi kriminal më vdekjeprurës në Meksikë, derisa u zhdukën gradualisht. Një zëdhënës i shërbimit të burgut tha se Cardenas iu dorëzua Forcave të Emigracionit dhe Doganave.

Është e paqartë nëse ai do të deportohet në Meksikë apo do të qëndrojë në SHBA. Një burim i afërt me qeverinë meksikane tha se akuzat janë në pritje kundër tij në vendin e tij dhe ai aktualisht ndodhet në një qendër paraburgimi për imigracionin në SHBA.

Leo Silva, një ish-agjent i Agjencisë Amerikane të Zbatimit të Drogës (DEA) i cili ka punuar në Meksikë duke u marrë me Zetas, tha se Cardenas është drejtpërdrejt përgjegjës për krimet e tmerrshme të dhunshme që kanë ndodhur në Meksikë gjatë dy dekadave të fundit.

/a.r