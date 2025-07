Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Turqi dhe i dërguari special për çështjet e Sirisë, Tom Barrack, deklaroi se Uashingtoni nuk është konsultuar nga Izraeli lidhur me sulmet e fundit në territorin sirian.

Duke komentuar ndërhyrjen izraelite pas përplasjeve midis komuniteteve druze dhe beduine në Siri, Barrack tha për agjencinë Associated Press: “Shtetet e Bashkuara nuk janë konsultuar, nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë asnjë përgjegjësi në një vendim që Izraeli e konsideron si pjesë të së drejtës për vetëmbrojtje.”

Ai shtoi se çështja nëse ndërhyrja në një shtet sovran është e pranueshme mbetet një debat i veçantë.

Lidhur me mundësinë e një marrëveshjeje mbrojtjeje mes Sirisë dhe Turqisë, Barrack u shpreh se SHBA nuk ka asnjë qëndrim zyrtar: “Nuk është as detyrë dhe as interes i Shteteve të Bashkuara t’u tregojë vendeve të rajonit se çfarë duhet të bëjnë mes tyre.”