Një grup ligjvënësish amerikanë po kërkon që sesioni vjetor i vitit 2027 i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) të zhvillohet në Charleston, Karolina e Jugut, dhe jo në Beograd.
Sipas Reuters, kongresmeni republikan Joe Wilson do të paraqesë të premten një rezolutë të përbashkët në Kongres, të mbështetur nga 40 bashkënënshkrues, ku kërkohet që takimi vjetor i OSBE-së, me pjesëmarrjen e deri në 57 vendeve anëtare nga Evropa, Azia Qendrore dhe Amerika e Veriut, të mbahet verën e ardhshme në Charleston.
Debati nuk lidhet vetëm me aspektet organizative, por edhe me politikën e jashtme amerikane ndaj Serbisë. Një pjesë e ligjvënësve amerikanë kërkon një qasje më të ashpër ndaj Beogradit për shkak të lidhjeve të ngushta ekonomike me Rusinë, blerjeve të energjisë ruse dhe refuzimit të Serbisë për t’iu bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Nga ana tjetër, disa kongresmenë argumentojnë se bashkëpunimi me Serbinë duhet të vazhdojë, me synimin për ta afruar vendin, që aspiron anëtarësimin në Bashkimin Evropian, me politikat e Perëndimit.
Joe Wilson, bashkëkryetar i Komisionit të Helsinkit në Kongresin amerikan, deklaroi se zhvillimi i takimit në Shtetet e Bashkuara do të demonstronte angazhimin e Uashingtonit ndaj aleatëve të tij në OSBE. Ai kritikoi gjithashtu qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës, të cilën SHBA-ja e konsideron aleate, ndërsa Beogradi vazhdon ta trajtojë si pjesë të territorit të tij.
Rezoluta mbështetet edhe nga demokrati William Keating, anëtari më i lartë i Partisë Demokratike në nënkomisionin për Evropën të Komisionit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve. Sipas tij, zhvillimi i sesionit në SHBA do të nxirrte në pah rolin e rëndësishëm që vendi duhet të luajë në institucionet shumëpalëshe.
Ndërkohë, sipas Wilson, një nga kundërshtarët e organizimit të samitit në Charleston është senatori republikan Roger Wicker, i cili kryeson Komisionin e Forcave të Armatosura në Senat dhe ka ndikim të madh në vendimmarrjen për financimin e një samiti të tillë në SHBA. Zyra e Wicker nuk ka komentuar mbi këtë çështje.
Nuk është ende e qartë nëse rezoluta do të miratohet, pasi Kongresi amerikan pritet të ndërpresë punimet për pushimet verore deri në muajin shtator.
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