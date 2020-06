Gjatë 24 orëve të fundit në SHBA janë regjistruar 784 viktima nga koronavirusi duke rritur numrin total të viktimave në 116.847.

SHBA është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi dhe aktualisht është epiqendra e pandemisë.

Sipas faqes së internetit “Worldometer”, në SHBA gjatë 24 orëve të fundit janë zbuluar 28.790 raste të reja me COVID-19, duke e çuar numrin e përgjithshëm të rasteve të zbuluara në vend në 2.117.991.

Sa i përket numrit të rasteve të zbuluara me koronavirus, SHBA ndiqet nga Brazili me 829.902 raste të zbuluara, Rusia me 520.129 raste të zbuluara dhe India me 310.131 raste të zbuluara.

Shteti amerikan New York kryeson listën e shteteve më të prekura në SHBA, me gjithsej 402.914 raste të zbuluara dhe 30.824 vdekje.

Pothuajse 24 milionë teste të dyshuara për COVID-19 janë kryer deri më tani në SHBA, ndërsa numri i të shëruarve nga ky virus ka tejkaluar shifrën 842 mijë.

/e.rr